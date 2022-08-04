В Google объяснили причину удаления канала «Гоблина»

Google: YouTube-каналу Дмитрия «Гоблина» Пучкова было вынесено три страйка за 90 дней

Американская корпорация Google объяснила причину удаления канала блогера Дмитрия Пучкова, также известного под псевдонимом Гоблин, с YouTube. Об этом пишет РБК в Telegram.

«Мы удалили контент с канала Дмитрия Пучкова и вынесли ему предупреждение (страйк) за нарушение нашей политики в отношении разжигания ненависти... Это был третий страйк канала за 90 дней, поэтому в соответствии с нашей политикой трех предупреждений канал Дмитрия Пучкова был удален», — приводит издание сообщение корпорации.

Уточняется, что речь идет о контенте, «в котором отрицаются, преуменьшаются или тривиализируются хорошо задокументированные события насилия», в том числе конфликт на Украине.

Ранее заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев поддержал блогера Дмитрия (Гоблина) Пучкова. «Держитесь, тезка! Мы за вас отомстим», — заявил он.

Видеохостинг YouTube заблокировал канал Дмитрия Пучкова за нарушение правил 4 августа. Сам Гоблин назвал решение давно ожидаемым.

Дмитрий (Гоблин) Пучков — российский блогер, переводчик, публицист. Известность получил благодаря своим закадровым переводам фильмов «Криминальное чтиво», «Большой куш», а также трилогии «Властелин колец».