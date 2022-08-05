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Хованский раскритиковал Дудя за зацикленность на Украине

Хованский раскритиковал Дудя за чрезмерное количество вопросов про Украину в интервью
Юрий Хованский

Юрий Хованский. Кадр: Юрий Хованский / YouTube

Российский блогер Юрий Хованский раскритиковал журналиста и блогера Юрия Дудя (включен в реестр СМИ-иноагентов) за чрезмерное количество интервью, в которых тот обсуждал с героями связанные с ситуацией на Украине вопросы. Пост, в котором он обвинил журналиста в зацикленности на этой теме, блогер опубликовал в своем Telegram-канале.

«Не, чуваки, это уже не смешно, ***. 11-е, ***, интервью Дудя — и все еще, ***, одни и те же вопросы: про [президента России Владимира] Путина, Про Украину. (...) Юра, ***, что с тобой?» — задался вопросом блогер. Он также указал на то, что журналист задает одни и те же вопросы, не учитывая особенности профессиональной деятельности героя: в качестве примера Хованский привел интервью, в котором Дудь задавал вопросы об Украине специалисту по античности Александру Баунову.

«Серьезно, не понимаю, Дудь, тебя переклинило, что ли? Все поняли твою позицию. (...) Ничто не должно иметь 11 выпусков», — возмутился Хованский. В заключение блогер добавил, что, по его мнению, Дудю стоило бы начать общаться с гостями на другие темы.

В апреле Минюст включил Дудя в реестр иностранных СМИ, выполняющих функции иностранного агента. 7 июня сообщалось, что журналист подал иск к Минюсту. Дудь требовал признать незаконным бездействие министерства, выраженное в ненаправлении ему уведомления о включении в реестр. 7 июля Лефортовский суд Москвы отклонил иск журналиста и признал включение его в реестр законным.

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Денис Савосин
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