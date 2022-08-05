В Китае ответили на желание Зеленского поговорить с Си Цзиньпином

Представитель МИД КНР Чуньин заявила, что Китай поддерживает тесные связи с Украиной

Представитель МИД КНР Хуа Чуньин ответила на желание президента Украины Владимира Зеленского поговорить с председателем Китая Си Цзиньпином. Об этом сообщается в Telegram-канале Klymenko Time.

На брифинге сотрудника китайского ведомства спросили, есть ли планы по организации двустороннего разговора политиков. «Китай поддерживает тесные связи с Украиной и другими сторонами украинского кризиса», — сказала Чуньин.

Ранее глава Украины захотел провести личную беседу с председателем КНР, для того чтобы обсудить нынешнюю ситуацию на Украине. Зеленский заявил, что Пекин может оказать влияние на Москву, заставив ее остановить проведение специальной военной операции.