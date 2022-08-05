Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
Бывший СССР

В Китае ответили на желание Зеленского поговорить с Си Цзиньпином

Представитель МИД КНР Чуньин заявила, что Китай поддерживает тесные связи с Украиной

Фото: Selim Chtayti / Reuters

Представитель МИД КНР Хуа Чуньин ответила на желание президента Украины Владимира Зеленского поговорить с председателем Китая Си Цзиньпином. Об этом сообщается в Telegram-канале Klymenko Time.

На брифинге сотрудника китайского ведомства спросили, есть ли планы по организации двустороннего разговора политиков. «Китай поддерживает тесные связи с Украиной и другими сторонами украинского кризиса», — сказала Чуньин.

Ранее глава Украины захотел провести личную беседу с председателем КНР, для того чтобы обсудить нынешнюю ситуацию на Украине. Зеленский заявил, что Пекин может оказать влияние на Москву, заставив ее остановить проведение специальной военной операции.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Анастасия Заикина
Обсудить
Последние новости
В Китае ответили на желание Зеленского поговорить с Си Цзиньпином
Банки назвали крепкий рубль головной болью
Заслуженная учительница русского языка 12 часов ждала помощи врачей и умерла
Россиянин Винник вывезен из Греции в США
Психолог назвала способ произвести впечатление на собеседника правильной позой
Стало известно о расколе между Зеленским и мэрами городов Украины
Кевин Спейси выплатит создателям «Карточного домика» 31 миллион долларов
Найдены девятиметровые окаменелые останки мозазавра
Покупатели нашли дешевую замену кофте Gucci за 47 тысяч рублей
Жара в Москве достигнет рекордных значений
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.