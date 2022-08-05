Многодетная россиянка выбросила новорожденную дочь в мусорный бак

Под Гатчиной Ленобласти многодетная мать выбросила новорожденную дочь в мусорный бак

Под Гатчиной Ленинградской области многодетная мать выбросила новорожденную дочь в мусорный бак. Об этом сообщает 78.ru со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

По словам собеседника телеканала, в полицию поступило заявление от заведующей гинекологического отделения районной больницы, куда доставили 41-летнюю россиянку. Женщина находилась в тяжелом состоянии после выкидыша.

Позже выяснилось, что у нее произошли преждевременные роды на седьмом месяце беременности. Женщина уверяет, что ребенок родился мертвым. Россиянка предпочла не обращаться за медпомощью, упаковала тело младенца и окровавленные вещи в пакет и выбросила в ближайший мусорный бак.

Сотрудники полиции нашли мертвого младенца через три дня после случившегося. Труп направили в морг для установления точной причины смерти.

Для жительницы Гатчины этот ребенок не был первым. Она воспитывает еще троих детей. Семья полная и на учете до случившегося не состояла. Сейчас следователи решают вопрос о возбуждении уголовного дела.

Ранее тело новорожденной девочки нашли около проезжей части в Челябинске. Сотрудники полиции уже установили мать ребенка. Ею оказалась бездомная.