В США прокомментировали обострение ситуации между Израилем и Палестиной

Посол США Найдс заявил о праве Израиля на самооборону на фоне обострения в секторе Газа

США на фоне обострения ситуации в секторе Газа призывают стороны к сдержанности, но считают, что у Израиля есть полное право на самооборону. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на заявление американского посла в Израиле Тома Найдса в связи с началом военной операции «Рассвет» в секторе Газа.

«Соединенные Штаты твердо верят в то, что Израиль имеет право защищать себя. Мы поддерживаем контакты с разными сторонами и призываем все стороны к спокойствию», — заявил американский посол.

5 августа Израиль заявил о начале масштабной операции «Рассвет» против исламских экстремистов. В ходе оперативных мероприятий ЦАХАЛ ликвидировала одного из лидеров радикальной палестинской организации, запрещенной в РФ, «Исламский джихад» Тайсира Джабари. Последствия удара авиации и уничтожение боевика попали на видео.

Ранее Минобороны Израиля сообщило, что утвержден приказ о призыве 25 тысяч резервистов в армию Израиля для выполнения «оперативных задач».