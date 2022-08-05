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В США прокомментировали введение Китаем санкций против Пелоси

Белый дом заявил, что Китай неоправданно ввел санкции против Пелоси и членов ее семьи
Нэнси Пелоси

Нэнси Пелоси. Фото: Issei Kato / Reuters

Вашингтон считает неоправданным введение Китаем санкций в отношении спикера Палаты представителей Конгресса США Нэнси Пелоси и членов ее семьи. Такое заявление сделал координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности (СНБ) Белого дома Джон Кирби, слова которого передает ТАСС.

«Я также хочу ясно дать понять, что США осуждают введение Китаем санкций против спикера Пелоси и членов ее семьи. (...) Мы много раз говорили, что она имела право поехать [на Тайвань]. Этот шаг со стороны Пекина является необоснованным», — подчеркнул Кирби.

В то же время Кирби заявил, что США не ищут кризиса с Китаем. По его словам, американские власти не видят причин для его появления и не считают нужным «исправлять ошибки». Представитель Белого дома отметил, что за рост напряженности ответственен Китай.

Власти Китая решили ввести санкции против спикера палаты представителей США Нэнси Пелоси и ее родственников после визита политика на Тайвань. В МИД отметили, что Пелоси посетила остров, несмотря на протесты со стороны Пекина. В КНР сочли это жестким вмешательством во внутреннюю политику Китая.

Пекин также остановил военное сотрудничество с США из-за того, что Вашингтон принял решение о поездке Пелоси, несмотря на многочисленные протесты со стороны Китая. Спикер прибыла с официальным визитом на Тайвань 2 августа.

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Марина Совина
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