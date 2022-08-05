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Плющенко высказался о смене гражданства в фигурном катании

Евгений Плющенко заявил, что намерен отговаривать своих фигуристов от смены гражданства

Фото: Владимир Гердо / ТАСС

Двукратный олимпийский чемпион и тренер Евгений Плющенко высказался относительно смены спортивного гражданства в фигурном катании. Его слова приводит «Рейтинг букмекеров».

39-летний Плющенко заявил, что в его академии никто не выражал желания сменить гражданство. «Все мои спортсмены остались кататься за Россию», — подчеркнул он. Плющенко добавил, что не сможет запретить своим ученикам сменить спортивное гражданство, однако отметил, что в любом случае попробует отговорить фигуристов от такого шага.

30 июня сообщалось, что заслуженный тренер СССР по фигурному катанию Татьяна Тарасова намеревалась обсудить с ведущими российскими фигуристами вопрос смены гражданства.

В конце июня в СМИ обсуждался возможный переход в сборную США российской танцевальной пары Дианы Дэвис и Глеба Смолкина. Позднее они опровергли уход из сборной России.

Николай Костюков
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