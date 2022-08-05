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В России разработали технологию защиты газотурбинных двигателей

«Ростех» разработал технологию защиты деталей газотурбинных двигателей

Фото: Sanjay Acharya / Wikimedia

Российское предприятие «ОДК-Сатурн» Объединенной двигателестроительной корпорации «Ростеха» разработало технологию защиты деталей морских и наземных газотурбинных двигателей. Новое решение увеличит срок эксплуатации силовых установок, сообщили в «Ростехе».

Специалисты предприятия разработали особый электронно-лучевой способ нанесения термобарьерных покрытий, которые препятствуют негативному воздействию нагрева, коррозии и повреждению деталей из жаростойких сплавов. Для формирования эффективного слоя защиты материалы испаряют с помощью электронного луча, а затем конденсируют их в условиях вакуума на поверхность детали.

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«Предложенный специалистами ОДК способ формирования и нанесения специальных покрытий позволяет создать защиту, которая вдвое превышает показатели по эффективности у применявшихся ранее аналогов. Благодаря этому решению удалось повысить адгезионные свойства покрытий, улучшить характеристики силовых установок и значительно уменьшить влияние высокотемпературной солевой коррозии и окисления, тем самым увеличив срок эксплуатации двигателей — как наземных, так и морских», — сообщили в авиационном кластере «Ростеха».

Детали с защитным покрытием прошли испытания. Их подвергали окислению в потоке продуктов сгорания топлива и высокотемпературной солевой коррозии. Устойчивость к сопротивлению проверяли при механических воздействиях и в среде кратковременной циклической высокотемпературной нагрузки.

В марте стало известно, что «Ростех» усовершенствовал технологию создания стекла для малозаметных самолетов. Нанесение слоя металлов и оксидов металлов позволяет улучшить характеристики остекления самолетов.

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Даниил Иринин
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