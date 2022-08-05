В Северной Осетии открылся «Шерстиваль»

В Северной Осетии стартовал первый фестиваль войлоковаляния «НыматФестиваль»

В Северной Осетии открылся первый фестиваль войлоковаляния «НыматФестиваль» или «Шерстиваль». Об этом пишет ТАСС.

Инициатором мероприятия стала председатель частного социально-культурного учреждения «Благодать» Алана Бзарова. По ее словам, в первый день работы фестиваля прошел мастер-класс по работе с войлоком дизайнера из Севастополя Ольги Гуляевой. Среди участников есть и мастер из Казахстана.

Гостей фестиваля ждет конкурс среди участников, мастер-шоу по азам шерстяной флористики и валяние ковров. В заключительный день фестиваля, 7 августа, пройдет награждение финалистов конкурса по войлоковалянию.

Ранее сообщалось, что в деревне Карамас-Пельга Киясовского района Удмуртии прошел фестиваль современного ручного ткачества «Кросна», который собрал мастеров с разных регионов России. Фестиваль был открыт с 1 по 4 августа, его участниками стали почти три десятка лучших мастеров по ткачеству со всей России: из Москвы, Башкортостана, Татарстана, Марий Эл, Пермского края и Удмуртии. В