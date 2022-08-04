В Удмуртии состоялся всероссийский фестиваль мастеров ручного ткачества

С 1 по 4 августа в удмуртской деревне Карамас-Пельга прошел фестиваль ткачества «Кросна»

В деревне Карамас-Пельга Киясовского района прошел фестиваль современного ручного ткачества «Кросна», который собрал мастеров с разных регионов России. Об этом сообщается на сайте Дома Дружбы народов республики Удмуртия.

Фестиваль прошел с 1 по 4 августа, его участниками стали почти три десятка лучших мастеров по ткачеству со всей России: из Москвы, Башкортостана, Татарстана, Марий Эл, Пермского края и Удмуртии. В дни проведения мероприятия работала творческая лаборатория, выставка «Тканые истории», а также состоялся круглый стол на тему «Узорное ручное ткачество: из прошлого в будущее».

Кроме того, участники фестиваля побывали в этнографической экспедиции в деревне Старая Салья и провели там открытые мастер-показы по ткачеству.

По словам организаторов, место проведения фестиваля выбрано не случайно: деревня Карамас-Пельга является родиной знаменитой удмуртской ткачихи — Зои Мазитовой. С ее творчеством посетители «Кросны» смогли ознакомиться в первый день мероприятия.

Ранее в Ижевске прошел удмуртский обрядовый праздник нового урожая «Выль». Мероприятие состоялось в Березовой роще. Для гостей выступали хореографические и вокальные коллективы, а после представления их поздравляли и награждали грамотами.