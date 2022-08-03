В Ижевске прошел праздник «Выль»

В Ижевске 2 августа прошел удмуртский праздник «Выль»

В Ижевске 2 августа прошел удмуртский обрядовый праздник «Выль». Об этом сообщает ИА «Удмуртия».

Уточняется, что это праздник нового урожая. Благодаря событию жители региона знакомятся с национальными традициями удмуртов.

Мероприятие прошло в Березовой роще. Для гостей выступали хореографические и вокальные коллективы, а после представления их поздравляли и награждали грамотами.

«Праздник Выль начали отмечать в каждом районе. Это говорит о том, что наша удмуртская культура развивается. Мы сохраняем наши обычаи, продвигаем удмуртскую культуру. Это старания каждого человека», — рассказала председатель постоянной комиссии Госсовета Удмуртии по науке, образованию, культуре, туризму и национальной политике Татьяна Ишматова.