Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
Мир

США выразили обеспокоенность военными учениями НОАК вокруг Тайваня

Госсекретарь США Блинкен назвал военные учения НОАК серьезной эскалацией вокруг Тайваня

Фото: Andrew Harnik / Reuters

США выразили обеспокоенность тем, что военные учения Народно-освободительной армии Китая (НОАК) вокруг Тайваня приведут к серьезной эскалации ситуации и дестабилизируют азиатский регион. Об этом заявил американский госсекретарь Энтони Блинкен, сообщает агентство Reuters.

По мнению Блинкена, подобные ответные меры после визита спикера палаты представителей конгресса США Нэнси Пелоси на Тайвань не могут быть оправданны. Госсекретарь назвал ответ Пекина слишком «радикальным» и выразил надежду на нормализацию ситуации.

Ранее Блинкен заявил, что реакция Китая на визит спикера Пелоси оказалась вопиюще провокационной. По словам госсекретаря, крупные военные учения, которые Пекин начал после визита Пелоси, преследуют цель запугать не только Тайвань, но и другие страны Азии.

2 августа на Тайвань прибыла спикер палаты представителей США Нэнси Пелоси. По мнению Пекина, ее визит стал серьезной политической провокацией и усугубил отношения между двумя странами. В ответ Народно-освободительная армия Китая для большего контроля организовала учения в море и воздушном пространстве вокруг острова Тайвань.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Виктория Кондратьева
Обсудить
Последние новости
В Китае ответили на желание Зеленского поговорить с Си Цзиньпином
В Москве начали задерживать менял
90-летний россиянин заблудился и четыре дня выживал в лесу
В США оценили российский корабль с «Цирконами»
В СКР назвали оружие с помощью которого ВСУ ударили по Еленовке
Адвокат осужденной баскетболистки Грайнер рассказал о перспективах ее дела
Политолог объяснил дистанционным электронным голосованием рост явки на выборах
Китай введет санкции против Пелоси и ее родственников
В Белоруссии признали экстремистскими Telegram-стикеры
Китай предложил России укрепить сотрудничество на фоне ситуации с Тайванем
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.