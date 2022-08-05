США выразили обеспокоенность военными учениями НОАК вокруг Тайваня

Госсекретарь США Блинкен назвал военные учения НОАК серьезной эскалацией вокруг Тайваня

США выразили обеспокоенность тем, что военные учения Народно-освободительной армии Китая (НОАК) вокруг Тайваня приведут к серьезной эскалации ситуации и дестабилизируют азиатский регион. Об этом заявил американский госсекретарь Энтони Блинкен, сообщает агентство Reuters.

По мнению Блинкена, подобные ответные меры после визита спикера палаты представителей конгресса США Нэнси Пелоси на Тайвань не могут быть оправданны. Госсекретарь назвал ответ Пекина слишком «радикальным» и выразил надежду на нормализацию ситуации.

Ранее Блинкен заявил, что реакция Китая на визит спикера Пелоси оказалась вопиюще провокационной. По словам госсекретаря, крупные военные учения, которые Пекин начал после визита Пелоси, преследуют цель запугать не только Тайвань, но и другие страны Азии.

2 августа на Тайвань прибыла спикер палаты представителей США Нэнси Пелоси. По мнению Пекина, ее визит стал серьезной политической провокацией и усугубил отношения между двумя странами. В ответ Народно-освободительная армия Китая для большего контроля организовала учения в море и воздушном пространстве вокруг острова Тайвань.