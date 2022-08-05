Читатели Daily Mail были шокированы докладом Amnesty International о преступлениях ВСУ

На сайте британской газеты Daily Mail появились комментарии читателей, которые были шокированы докладом правозащитной организации Amnesty International о преступлениях ВСУ. Пользователи заявили, что президент Украины Владимир Зеленский «целенаправленно разжигает конфликт».

В комментариях читатели отметили, что Зеленский — «патологический лжец». Некоторые также написали, что украинский лидер «уничтожит страну и уйдет на пенсию в особняк во Флориде за 30 миллионов долларов».

Кроме того, все происходящее повлияло и на жизнь в Великобритании. Пользователи рассказали, что сейчас, пока кто-то пытается «залезть в конфликт и стать богаче, остальные становятся беднее». Британские читатели отметили, что на фоне кризиса везде начали расти цены, в том числе повысилась ставка по ипотеке, взлетели как стоимость товаров в магазинах, так и оплата за электроэнергию.

Ранее президент Украины раскритиковал доклад Amnesty International. Он заявил, что правозащитная организация «пытается амнистировать государство-террориста и переложить вину с агрессора на жертву».

Правозащитная организация Amnesty International подготовила доклад, в котором обвинила Украину в нарушении международного права. В отчете также было сказано, что в 22 из 29 школ, которые ВСУ посещали, военные размещали свой личный состав или технику. Помимо этого, в Одессе военные устанавливали бронетехнику в районах, где живет большое количество людей.

Минобороны России также неоднократно заявляло о размещении опорных пунктов ВСУ в школах и жилых районах. В частности, в июле генерал-полковник Михаил Мизинцев рассказал, что военные ВСУ заняли позиции на территориях школ в Днепре.

24 февраля было объявлено о начале специальной операции в Донбассе. Таким образом Россия отреагировала на просьбы о военной помощи глав ДНР и ЛНР.