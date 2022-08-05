Олимпийский чемпион Уайлд выступил в защиту осужденной баскетболистки Грайнер

Олимпийский чемпион Уайлд заявил, что приговор Бриттни Грайнер делает россиян мелочными

Российский сноубордист, олимпийский чемпион в параллельном гигантском слаломе Вик Уайлд выступил в защиту американской баскетболистки Бриттни Грайнер, признанной в России виновной в контрабанде наркотиков. Его слова приводит «Матч ТВ».

Спортсмен назвал приговор нелепым. «Хуже всего сейчас Бритни и ее семье. Что касается России, это заставляет нас выглядеть плохими и мелочными в глазах остального мира. Как будто нам не хватает негатива», — заявил Уайлд.

4 июля Химкинский суд признал Грайнер виновной в контрабанде наркотиков. По словам судьи Анны Сотниковой, гражданка США признана виновной по статье 228 («Незаконное приобретение, хранение наркотиков)» и 229 («Контрабанда наркотических средств в значительном размере») УК РФ.

Американку задержали 5 марта в столичном аэропорту Шереметьево. В ее багаже обнаружили несколько вейпов с запрещенным маслом каннабиса. После этого спортсменка была заключена под стражу.