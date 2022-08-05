Спорт
ВсеФутболАнглийский футболБокс и ММАЗимние видыЛетние видыХоккейАвтоОлимпиада
АЕК Ларнака
2:1
Завершен
Партизан
Лига Европы|3-й квалификационный раунд. 1-й матч
Шэмрок Роверс
3:1
Завершен
Шкупи
Лига Европы|3-й квалификационный раунд. 1-й матч
Спорт

Олимпийский чемпион Уайлд выступил в защиту осужденной баскетболистки Грайнер

Олимпийский чемпион Уайлд заявил, что приговор Бриттни Грайнер делает россиян мелочными

Фото: Kai Pfaffenbach / Reuters

Российский сноубордист, олимпийский чемпион в параллельном гигантском слаломе Вик Уайлд выступил в защиту американской баскетболистки Бриттни Грайнер, признанной в России виновной в контрабанде наркотиков. Его слова приводит «Матч ТВ».

Спортсмен назвал приговор нелепым. «Хуже всего сейчас Бритни и ее семье. Что касается России, это заставляет нас выглядеть плохими и мелочными в глазах остального мира. Как будто нам не хватает негатива», — заявил Уайлд.

4 июля Химкинский суд признал Грайнер виновной в контрабанде наркотиков. По словам судьи Анны Сотниковой, гражданка США признана виновной по статье 228 («Незаконное приобретение, хранение наркотиков)» и 229 («Контрабанда наркотических средств в значительном размере») УК РФ.

Американку задержали 5 марта в столичном аэропорту Шереметьево. В ее багаже обнаружили несколько вейпов с запрещенным маслом каннабиса. После этого спортсменка была заключена под стражу.

Анастасия Борисова
Обсудить
Последние новости
Стало известно о расколе между Зеленским и мэрами городов Украины
Архитектор дал советы по экономии денег при ремонте ванной комнаты
Суд в ДНР рассмотрит дело обвиняемого в убийстве заложницы морпеха ВСУ
Российский пенсионер зарезал жену на глазах у внука и попытался убить себя
В российском регионе пригородный поезд сошел с рельсов
Женщина пожаловалась на нападки незнакомцев из-за тату по всему телу
В России захотели отказаться от импорта семян
Трасс понадеялась на сланцевый газ в борьбе с кризисом в Великобритании
Олимпийский чемпион Уайлд выступил в защиту осужденной баскетболистки Грайнер
В посольстве России заявили о попытке США оправдать накачку Украины вооружениями
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.