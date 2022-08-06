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В клубе КХЛ отреагировали на оправдания легионера за выступления в России

Генменеджер «Динамо» напомнил легионеру Якобу Лилье о короткой спортивной жизни хоккеиста

Фото: Алексей Филиппов / РИА Новости

Генеральный менеджер хокккейного «Динамо» Алексей Сопин отреагировал на интервью шведского напащающего клуба Якоба Лильи, где спортсмен оправдывался за выступления в России. Об этом сообщает «Чемпионат.com».

В частности, в беседе со шведским изданием легионер жаловался, что не может разорвать контракт из-за отсутствия финансовых возможностей. Сопин напомнил Лилье, что спортивная жизнь хоккеиста короткая, и игрокам необходимо пользоваться шансами заработать.

Сопин выразил мнение, что слова Лильи в шведском СМИ немного исказили. Он подчеркнул, что форвард всерьез готов выступать в Континентальной хоккейной лиге (КХЛ).

1 августа Лилья признался в интервью шведскому Expressen, что вынужденно выступает в КХЛ. . Он добавил, что пытался решить данную проблему и организовать переход в европейский клуб.

Лилья известен по выступлениям в чемпионате Швеции, а также Национальной хоккейной лиге (НХЛ), где он защищал цвета «Коламбус Блю Джекетс». С 2020-го форвард выступал в КХЛ.

Николай Костюков
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