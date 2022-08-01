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Спорт

Легионер клуба КХЛ оправдался на родине за выступления в России

Легионер «Динамо» Якоб Лилья заявил о невозможности разорвать контракт с клубом КХЛ

Фото: Владимир Федоренко / РИА Новости

Шведский нападающий Якоб Лилья оправдался на родине за выступления в России за столичное «Динамо». Его слова приводит Expressen.

29-летний форвард отметил, что вынужден играть в Континентальной хоккейной лиге (КХЛ) из-за невозможности разорвать контракт с бело-голубыми. Он обратил внимание на то, что согласовал контракт с москвичами в начале февраля, до начала специальной военной операции (СВО) и роста международной напряженности.

«Не могу позволить себе выкупить собственный контракт. Финансовой возможности попросту не имею», — подчеркнул хоккеист. Он добавил, что пытался решить данную проблему и организовать переход в европейский клуб.

О переходе Лильи в «Динамо» стало известно 1 августа. До этого форвард представлял «Барыс».

Ранее стало известно, что голкипер сборной Латвии Янис Калниньш прибыл в расположении «Амура». Таким образом он нарушил запрет на трансфер, наложенный Латвийской федерацией хоккея.

Лилья известен по выступлениям в чемпионате Швеции, а также Национальной хоккейной лиге (НХЛ), где он защищал цвета «Коламбус Блю Джекетс». С 2020-го форвард выступал в КХЛ.

Николай Костюков
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