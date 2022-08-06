США снова призвали Россию принять предложение по обмену заключенными

Карин Жан-Пьер снова призвала Россию принять предложение США по обмену заключенными

США снова призывают Россию принять «субстантивное предложение» Вашингтона по обмену заключенными. Об этом заявила пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер, сообщает РИА Новости.

По ее словам, освобождение задержанных американцев в России остается приоритетом для администрации президента США Джо Байдена. Жан-Пьер также подчеркнула, что Вашингтон считает целесообразным продолжать вести переговоры с Москвой по обмену заключенными в непубличном формате и намерен следовать этому принципу.

Ранее координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности (СНБ) Белого дома Джон Кирби призвал сделанное Вашингтоном Москве предложение об обмене заключенными. Он подчеркивал, что американские власти не хотят обсуждать детали этого вопроса публично. Речь идет о предложении по обмену российского предпринимателя Виктора Бута на американцев Пола Уилана, осужденного на 16 лет за шпионаж, и Бриттни Грайнер, которую судят по обвинению в контрабанде наркотиков. При этом Жан-Пьер отказалась говорить о конкретных деталях сделки.

27 июля сообщалось, что Вашингтон предложил Москве обменять предпринимателя Виктора Бута на американцев Пола Уилана и Бриттни Грайнер, эту идею поддержал президент Джо Байден. 29 июля обмен заключенными между странами обсудили министр иностранных дел России Сергей Лавров и госсекретарь США Энтони Блинкен. Глава МИД РФ призвал своего американского коллегу вернуться в этом вопросе к «тихой дипломатии» и отказаться от спекуляций и вбросов.