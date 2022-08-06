Заслуженный тренер России дал совет критикующим Овечкина американцам

Тренер Новиков посоветовал американцам молиться на хоккеиста «Вашингтон Кэпиталс» Овечкина

Заслуженный тренер России Юрий Новиков дал совет критикующим нападающего клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Вашингтон Кэпиталс» Александра Овечкина американским фанатам. Его слова приводит «РБ Спорт».

«При том, что Саша русский, он предан Америке. Честно выполняет свой долг, не жалея здоровья. Молитесь на Овечкина, берегите его! Вот он плюнет и скажет: "Я все заработал и пойду рыбу ловить". И что вы будете делать?» — заявил Новиков. Он посчитал, что «Вашингтону» будет сложно показывать достойные результаты без российского форварда.

27 июня сообщалось, что американские болельщики были возмущены визитом Овечкина в Россию. Хоккеист принял участие в футбольном матче столичного «Динамо» против «Амкала». В социальных сетях фанаты призвали власти США запретить россиянину въезд в страну.

Александр Овечкин — воспитанник московского хоккейного клуба «Динамо». В 2005 году он перешел в «Вашингтон», в составе которого выиграл Кубок Стэнли.