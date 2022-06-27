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Американские фанаты призвали запретить Овечкину въезд в США после игры в футбол

В сети призвали запретить хоккеисту Овечкину въезд в США после игры в футбол за «Динамо»

Фото: Владимир Федоренко / РИА Новости

Американские болельщики призвали наложить санкции на российского нападающего клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Вашингтон Кэпиталс» Александра Овечкина из-за его участия в товарищеском футбольном матче между «Динамо» и «Амкалом» в Москве. Комментарии недовольных доступны в Twitter-аккаунте Sportsnet.

Пользователи посчитали, что Овечкину стоит запретить въезд в США после игры в футбол. «Просто отвратительно, я потерял к нему всякое уважение», «Овечкин снова в России. Отлично. Он может там остаться. Пожалуйста, никаких россиян в новом сезоне», «Дайте ему билет в Сибирь в один конец», — писали юзеры.

25 июня Овечкин выступил за футбольное «Динамо» в товарищеском матче против «Амкала», который завершился со счетом 5:0. Он вышел на поле в стартовом составе с капитанской повязкой и открыл счет на 11-й минуте встречи с передачи нападающего Федора Смолова. После этого 36-летний хоккеист был заменен.

Овечкин — воспитанник московского хоккейного клуба «Динамо». В 2005 году он перешел в «Вашингтон», в составе которого выиграл Кубок Стэнли.

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Анастасия Борисова
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