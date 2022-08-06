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Режиссера Сокурова выпустили из России

Режиссер Сокуров прибыл на кинофестиваль в швейцарском Локарно на показ «Сказки»

Российский режиссер и член Совета по правам человека Александр Сокуров, которого несколькими месяцами ранее отказались выпускать из России, прибыл на кинофестиваль в швейцарском Локарно. Видео с кинематографистом опубликовал ТАСС в своем Telegram-канале.

Отмечается, что на кинофестивале пройдет показ картины Сокурова «Сказка».

Ранее режиссер признался, что мероприятие в Локарно станет «завершением его кинематографической жизни». «Я начал свою международную жизнь в кино в Локарно, завершаю там же», — подчеркнул он.

В конце июня стало известно, что российские пограничники не выпустили Сокурова из России в Финляндию. Режиссер должен был лететь в Милан на конференцию по художественному образованию. Тогда кинематографист заявил, что пограничники «импровизировали, бегали, прятались», и назвал произошедшее «постыдной историей».

Евгений Шульгин
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