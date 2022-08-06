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Над телевизионным центром в Запорожской области установили флаг России

В Запорожской области участники церемонии установили флаг России над телевизионным центром

Фото: Виктор Антонюк / РИА Новости

В городе Днепрорудное, расположенном в Запорожской области, участники церемонии установили флаг России над телевизионным центром. Об этом в субботу, 6 августа, сообщает РИА Новости.

«Теперь наш российский флаг развевается на самой высокой точке Днепрорудного, на высоте 110 метров», — заявил собеседник агентства. По его мнению, горожане знают, что находятся «под надежной защитой» российской стороны.

Украинский город находится на реке Днепр, в районе Каховского водохранилища. Там располагается важный для промышленности Запорожский комбинат. Российские военные взяли город под контроль в середине марта.

Ранее посол ЛНР в России Родион Мирошник сообщил о входе союзных сил в Артемовск. В Генштабе ВС Украины также заявляли, что ВСУ отошли от занимаемых позиций в районе Авдеевки и в направлении Артемовска.

В начале июля ветеран антитеррористической операции (АТО) в Донбассе, комбат ВСУ Михаил Майман сказал, что поднятие российского флага в центре Киева — дело времени. Он также заявил, что гостиница «Крещатик» в центре столицы Украины находится под охраной добровольческого формирования теробороны.

24 февраля было объявлено о начале специальной операции в Донбассе. Таким образом Россия отреагировала на просьбы о военной помощи глав ДНР и ЛНР.

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Варвара Кошечкина
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