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Названа необходимая для вторжения на Тайвань численность армии Китая

The Sun: Китаю понадобится два миллиона солдат для вторжения на Тайвань

Фото: Shutterstock

Для вторжения на Тайвань Китаю понадобится армия по крайней мере из двух миллионов человек. Такую численность называет эксперт по Китаю Ян Уильямс, его слова приводит британский таблоид The Sun.

Газета отмечает, что даже при таком количестве солдат КНР рискует потерпеть неудачу. По словам экспертов, потенциальный конфликт может стать затяжным. Стратеги также считают, что для таких операций есть только два реальных окна: с конца марта по апрель или с конца сентября по октябрь.

Решение провести неподалеку от Тайваня военные учения Уильямс назвал «милитаризованной истерикой». Он сказал, что такая демонстрация силы не означает успешного или легкого вторжения.

Ранее официальный представитель Минобороны КНР У Цянь заявил, что НОАК в любой момент готова начать войну против тайваньских сепаратистов и «пресечь попытки внешних сил добиться так называемой независимости» острова. Ответ Китая на визит спикера палаты представителей Конгресса США Нэнси Пелоси на Тайвань будет мощным и сильным, пообещал посол КНР в Вашингтоне Цинь Ган.

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Платон Щукин
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