Белорусской теннисистке Азаренко отказали в канадской визе

Белорусской теннисистке Виктории Азаренко отказали в канадской визе

Белорусская теннисистка Виктория Азаренко не смогла получить канадскую визу и пропустит турнир в Торонто. Об этом она сообщила в Twitter.

«Очень грустно пропускать один из моих любимых турниров. Мне нравится играть в Канаде — в месте, где отличные болельщики и где за эти годы у меня появилось много друзей», — рассказала Азаренко. Она не уточнила, почему ей было отказано в визе.

29 апреля Азаренко оценила запрет для россиян и белорусов на участие в Уимблдоне-2022. Она подчеркнула, что не видит смысла в отстранении.

На данный момент Азаренко занимает 20-е место в рейтинге Женской теннисной ассоциации (WTA). 32-летняя спортсменка дважды побеждала на Australian Open.