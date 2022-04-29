Спорт
ВсеФутболАнглийский футболБокс и ММАЗимние видыЛетние видыХоккейАвтоОлимпиада
Бесплатная ставка 2000 р.
Смотри матчи бесплатно
Анастасия Потапова
Сегодня
16:30 (Мск)
Наоми Осака
Мадрид (ж)
Анна Бондарь
Сегодня
12:00 (Мск)
Дарья Касаткина
Мадрид (ж)
Страсбург
Сегодня
22:00 (Мск)
ПСЖ
Франция - Лига 1|35-й тур
Питтсбург Пингвинз
Завтра
02:00 (Мск)
Коламбус Блю Джекетс
НХЛ - регулярный чемпионат
Нью-Йорк Рейнджерс
Завтра
02:00 (Мск)
Вашингтон Кэпиталз
НХЛ - регулярный чемпионат
Нью-Джерси Дэвилз
Завтра
02:00 (Мск)
Детройт Ред Уингз
НХЛ - регулярный чемпионат
Спорт

Белорусская теннисистка Азаренко оценила запрет на участие в Уимблдоне

Белорусская теннисистка Азаренко заявила, что не видит смысла в отстранении от Уимблдона

Фото: Maksim Konstantinov / Globallookpress.com

Белорусская теннисистка Виктория Азаренко оценила запрет на участие в Уимблдоне-2022. Ее слова приводит Reuters.

«Если вы спрашиваете меня, согласна ли я с решением организаторов Уимблдона или понимаю их доводы после личного разговора с ними, то я не понимаю их доводов», — заявила спортсменка. Она подчеркнула, что не видит смысла в отстранении.

Ранее 26 апреля президент Всеанглийского клуба лаун-тенниса и крокета (AELTC) Иан Хьюитт заявил, что отказывается считать дискриминацией отстранение российских и белорусских теннисистов. Он объяснил, что организаторы приняли решение для обеспечения безопасности и благополучия других игроков и их семей.

20 апреля организаторы Уимблдона объявили, что не допустят к участию в турнире спортсменов из России и Белоруссии. Таким образом, на нем не сможет выступить вторая ракетка мира россиянин Даниил Медведев.

Дарья Коршунова
Обсудить
Последние новости
ФСБ опубликовала архивные материалы о самоубийстве Гитлера
Минобороны заявило об ударе «Калибрами» по инфраструктуре железных дорог Украины
Россиянка призналась в убийстве 11-летнего сына по указанию сожителя
Охранник Деппа рассказал о полученных от Херд синяках на лице актера
Крупнейшая в мире криптобиржа заблокировала родственников российских чиновников
Раскрыта возможная дата выхода Алексея Улюкаева на свободу по УДО
Готовившего теракт в Карачаево-Черкесии сторонника ИГ арестовали
Летевшие в Сочи самолеты начали приземляться в другом городе из-за непогоды
Пользователям сообщили о новой возможности WhatsApp
Психолог назвала способ давать действительно полезные советы
Все новости
РедакцияРекламаПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.