Организаторы Уимблдона отказались считать отстранение россиян дискриминацией

Президент AELTC Хьюитт заявил, что не считает недопуск россиян до Уимблдона дискриминацией

Президент Всеанглийского клуба лаун-тенниса и крокета (AELTC) Иан Хьюитт отказался считать дискриминацией отстранение российских теннисистов от Уимблдона-2022. Его слова приводит журналист Джеймс Грей в Twitter.

В комментарии для сайта турнира Хьюитт объяснил, что организаторы приняли решение для обеспечения безопасности и благополучия других игроков или их семей. «Даже если бы мы приняли заявки от российских и белорусских игроков с письменными заявлениями, то существовал бы риск того, что их успех или участие в турнире будут использованы в интересах их страны», — подчеркнул он.

Ранее одна из основательниц Женской теннисной ассоциации, Билли Джин Кинг, выступила против недопуска россиян до Уимблдона-2022. Ассоциация теннисистов-профессионалов также осудила решение организаторов турнира, назвав его проявлением дискриминации по национальному признаку. В ассоциациях отметили, что рассмотрят меры поддержки отстраненных спортсменов.

20 апреля организаторы Уимблдона объявили, что не допустят к участию в турнире спортсменов из России и Белоруссии. Таким образом, на нем не сможет выступить вторая ракетка мира россиянин Даниил Медведев.

