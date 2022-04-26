Организаторы Уимблдона отказались считать отстранение россиян дискриминацией
Президент Всеанглийского клуба лаун-тенниса и крокета (AELTC) Иан Хьюитт отказался считать дискриминацией отстранение российских теннисистов от Уимблдона-2022. Его слова приводит журналист Джеймс Грей в Twitter.
В комментарии для сайта турнира Хьюитт объяснил, что организаторы приняли решение для обеспечения безопасности и благополучия других игроков или их семей. «Даже если бы мы приняли заявки от российских и белорусских игроков с письменными заявлениями, то существовал бы риск того, что их успех или участие в турнире будут использованы в интересах их страны», — подчеркнул он.
Ранее одна из основательниц Женской теннисной ассоциации, Билли Джин Кинг, выступила против недопуска россиян до Уимблдона-2022. Ассоциация теннисистов-профессионалов также осудила решение организаторов турнира, назвав его проявлением дискриминации по национальному признаку. В ассоциациях отметили, что рассмотрят меры поддержки отстраненных спортсменов.
20 апреля организаторы Уимблдона объявили, что не допустят к участию в турнире спортсменов из России и Белоруссии. Таким образом, на нем не сможет выступить вторая ракетка мира россиянин Даниил Медведев.