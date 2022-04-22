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Спорт

ATP и WTA поддержат отстраненных от Уимблдона россиян

В ATP и WTA предложили заморозить рейтинг отстраненных от Уимблдона российских теннисистов

Фото: Unsplash

Ассоциация теннисистов-профессионалов (АТР) и Женская теннисная ассоциация (WTA) рассмотрят меры поддержки российских спортсменов, отстраненных от участия в Уимблдоне в 2022 году. Об этом сообщает Daily Mail.

В ATP и WTA предложили скорректировать систему начисления очков за турнир. Предполагается, что может быть введена компенсация очков или заморозка рейтинга. «Как мы можем позволить кому-то пропустить итоговый турнир в конце года или участие в других турнирах на основе рейтинга только потому, что им не разрешили где-то соревноваться?» — прокомментировал ситуацию источник Daily Mail.

Ранее одна из основательниц WTA Билли Джин Кинг выступила против недопуска россиян до Уимблдона. «Я не могу поддержать отстранение отдельных спортсменов от какого бы то ни было турнира только из-за их национальности», — заявила она.

ATP также осудила решение организаторов Уимблдона, назвав его проявлением дискриминации по национальному признаку. В ассоциации напомнили, что допуск спортсменов должен осуществляться на основании рейтинга.

20 апреля организаторы Уимблдона объявили, что не допустят к участию в турнире спортсменов из России и Белоруссии. Таким образом, на нем не сможет выступить вторая ракетка мира россиянин Даниил Медведев.

Дарья Коршунова
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