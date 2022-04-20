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ATP раскритиковала отстранение российских теннисистов от Уимблдона

ATP назвала несправедливым решение отстранить россиян от участия в Уимблдоне

Фото: AELTC - Pool / Getty Images

Ассоциация теннисистов-профессионалов (ATP) раскритиковала решение организаторов Уимблдона отстранить от участия в турнире спортсменов из России и Белоруссии. Заявление доступно на сайте ATP.

Решение отстранить российских теннисистов в ATP назвали несправедливым. «Оно грозит создать разрушительный прецедент для тенниса. Это дискриминация спортсменов по национальному признаку, что идет вразрез с нашим соглашением с Уимблдоном», — говорится в заявлении. В ATP напомнили, что допуск к Уимблдону должен основываться на рейтинге ассоциации.

Ранее 20 апреля стало известно, что организаторы Уимблдона отстранили российских и белорусских теннисистов от участия в турнире. Таким образом, на нем не сможет выступить вторая ракетка мира россиянин Даниил Медведев.

1 марта ATP заявила о своей позиции относительно выступлений российских спортсменов на турнирах. В организации отметили, что теннисисты из России должны участвовать в соревнованиях в нейтральном статусе.

Николай Костюков
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