Основательница WTA выступила против отстранения россиян от Уимблдона

Основательница WTA Билли Джин Кинг не поддержала отстранение россиян от Уимблдона-2022

Одна из основательниц Женской теннисной ассоциации (WTA) американка Билли Джин Кинг выступила против отстранения российских спортсменов от Уимблдона в 2022 году. Она опубликовала соответствующий пост в Twitter.

«Одним из основополагающих принципов при основании WTA был тот, согласно которому у каждой девочки в мире будет место, где играть, если она достаточно хороша для этого. Я придерживалась этого в 1973 году и придерживаюсь сейчас. Я не могу поддержать отстранение отдельных спортсменов от какого бы то ни было турнира только из-за их национальности», — заявила она.

Кинг отметила, что понимает, с каким давлением пришлось столкнуться организаторам турнира и каким сложным было решение.

Ассоциация теннисистов-профессионалов (ATP) также осудила решение организаторов Уимблдона, назвав его проявлением дискриминации по национальному признаку. В ассоциации напомнили, что допуск спортсменов должен осуществляться на основе рейтинга.

20 апреля организаторы Уимблдона объявили, что не допустят к участию в турнире спортсменов из России и Белоруссии. Таким образом, на нем не сможет выступить вторая ракетка мира россиянин Даниил Медведев.