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Спорт

Чимаев обесценил свой статус фаворита перед боем против Диаса

Хамзат Чимаев заявил, что ему не важен статус фаворита перед боем с Нэйтом Диасом

Фото: David Yeazell / Reuters

Шведский боец смешанного стиля (MMA) Хамзат Чимаев обесценил свой статус фаворита перед поединком против американца Нейта Диаса в Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC). Он принял участие в эфире шоу The MMA Hour.

Уроженец Чечни признался, что для него не имеет значение мнение экспертов и букмекеров относительно вероятного победителя предстоящего поединка. Он вспомнил, что на старте карьеры ему противостоял боец с восемью победами подряд. «Мне тогда говорили, что он меня побьет, у меня была всего одна победа на тот момент», — отметил Чимаев.

Чимаев добавил, что на его статус фаворита повлияли неудачи Диаса в его последних боях. «Если бы он был на подъеме, то наверняка было бы 50 на 50», — отметил он.

Чимаев и Диас подерутся на турнире UFC 279. Ивент пройдет 10 сентября в Лас-Вегасе.

На счету Чимаева пять побед в пяти поединках в UFC. Бой против бразильца Гилберта Бернса в апреле стал первым в карьере чеченца, который ему не удалось завершить досрочно.

Николай Костюков
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