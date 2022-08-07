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Спорт

Дворковича переизбрали на пост президента ФИДЕ

Россиянин Аркадий Дворкович переизбран на пост президента ФИДЕ

Фото: TASS Host Photo Agency / Globallookpress.com

Россиянин Аркадий Дворкович переизбран на пост президента Международной шахматной федерации (ФИДЕ). Об этом сообщает ТАСС.

Помимо российского функционера, на пост главы организации претендовал Андрей Баришполец с Украины. Сняли свои кандидатуры Бахар Куатли из Франции и Иналбек Шерипов из Белоруссии. Выборы прошли в ходе заседания Генеральной ассамблеи ФИДЕ в Индии.

50-летний Дворкович руководит федерацией с осени 2018 года. Он сменил на этом посту другого представителя России Кирсана Илюмжинова, который был президентом ФИДЕ с 1995-го. С 2012 по 2018 год Дворкович был заместителем председателя правительства России при кабмине Дмитрия Медведева.

В ФИДЕ входят 191 национальная федерация. Штаб-квартира организации располагается в швейцарской Лозанне.

Николай Костюков
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