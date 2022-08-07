Дворковича переизбрали на пост президента ФИДЕ

Россиянин Аркадий Дворкович переизбран на пост президента ФИДЕ

Россиянин Аркадий Дворкович переизбран на пост президента Международной шахматной федерации (ФИДЕ). Об этом сообщает ТАСС.

Помимо российского функционера, на пост главы организации претендовал Андрей Баришполец с Украины. Сняли свои кандидатуры Бахар Куатли из Франции и Иналбек Шерипов из Белоруссии. Выборы прошли в ходе заседания Генеральной ассамблеи ФИДЕ в Индии.

50-летний Дворкович руководит федерацией с осени 2018 года. Он сменил на этом посту другого представителя России Кирсана Илюмжинова, который был президентом ФИДЕ с 1995-го. С 2012 по 2018 год Дворкович был заместителем председателя правительства России при кабмине Дмитрия Медведева.

В ФИДЕ входят 191 национальная федерация. Штаб-квартира организации располагается в швейцарской Лозанне.