ЛДПР обсудит угрозы депутата Журавлева убить немецкого журналиста

Пресс-секретарь ЛДПР Дюпин: фракция обсудит угрозы депутата Журавлева убить журналиста ФРГ

Угрозы депутата ЛДПР, первого председателя комитета Госдумы по обороне Алексея Журавлева в эфире программы «60 минут» на телеканале «Россия 1» убить журналиста телеканала Bild не отражают линию партии. Об этом «Ленте.ру» заявил руководитель пресс-службы фракции ЛДПР Александр Дюпин.

«Эмоциональное заявление депутата Журавлева относительно убийства немецкого журналиста — это его частное мнение, которое не совпадает с позицией руководства ЛДПР. Мы парламентская партия, и один из наших базовых принципов — соблюдение законности. Угрозы убийством, тем более представителей прессы, — точно не наш метод. При этом мы оставляем за скобками методы ведения информационной пропаганды в западной прессе», — сказал представитель ЛДПР.

Поведение депутата уже давно вызывает вопросы в партии, уточнил Дюпин. На ближайшем собрании фракции после начала осенней сессии нижней палаты российского парламента депутаты обсудят его слова.

Депутат Журавлев в сентябре 2021 года сам изъявил желание присоединиться к фракции ЛДПР исходя из близости патриотических позиций. Но в полноценную фракционную деятельность он так и не влился. Поэтому все его действия и заявления будут обсуждаться на ближайшем собрании фракции ЛДПР в сентябре Александр Дюпин руководитель пресс-службы фракции ЛДПР

Что сделал депутат Журавлев?

Во время эфира программы «60 минут» на телеканале «Россия 1» парламентарий назвал журналиста немецкого телеканала Bild «нациком» и пригрозил ему убийством.

«Я хочу этому нацику... А мне наплевать! Сказать: "Мы все придем и всех вас убьем!"» — заявил парламентарий.

Участники программы обсуждали шоу телеканала Bild. Немецкие журналисты не согласились с тем, что накануне Евгений Попов, ведущий российской программы и депутат Госдумы, также назвал «нациком» репортера из Германии, освещающего ход боевых действий с украинской стороны. Такую оценку Bild назвал пропагандой.

Алексей Журавлев — российский ультраправый депутат VI, VII и VIII созывов, председатель партии «Родина». После переизбрания на парламентских выборах в 2021 вошел в состав фракции ЛДПР. Он регулярно выступает в политических ток-шоу на российских телеканалах. Одним из резонансных выступлений стало то, где Журавлев утверждал, что в Дании есть бордель для зоофилов, в котором можно насиловать черепах.