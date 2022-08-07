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Россиянам рассказали о влиянии позднего ужина на качество сна

Сомнолог Черкасова: поздний ужин негативно сказывается на качестве сна

Фото: Unsplash

Поздний ужин, а также переедание вечером негативно сказываются на качестве сна, поскольку ночью организм вынужден заниматься дневной работой. Об этом с разговоре с RT сообщила врач-сомнолог, кандидат медицинских наук София Черкасова.

Как объяснила специалист, в ночное время у организма много задач. Если придется заниматься еще и перевариванием пищи, «это будет отвлекать его от восстановления иммунитета и поврежденных тканей, от сканирования организма на различные дисфункции». По словам Черкасовой, в целом восстановительный эффект от сна в таком случае значительно уменьшится.

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Кроме того, в процессе переваривания пищи растет общая температура тела, так что могут возникнуть трудности с засыпанием. Для быстрого засыпания необходимо, чтобы внутренняя температура человека понизилась примерно на 0,2 градуса, пояснила врач.

По мнению другого специалиста-сомнолога Елены Царевой, полезнее всего засыпать на боку. «Если есть сердечная недостаточность, то на правом, поскольку вывод продуктов обмена из мозга по глимфатической системе максимально быстро происходит именно в положении на боку. Замедляется в положении на спине и прекращается в положении на животе», — уточнила она. Царева посоветовала не спать на спине храпящим людям, а на животе тем, кто имеет проблемы с позвоночником, в особенности в шейном отделе.

Чтобы улучшить сон в жару, нужно обязательно заранее проветривать комнату. Кроме того, при выборе постельного белья лучше отдавать предпочтение натуральным тканям, также можно купить специальные подушки с охлаждающим эффектом.

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Платон Щукин
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