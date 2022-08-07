Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
Мир

Экс-спецпредставитель США по Украине предрек Киеву «сверхтяжелые времена»

Экс-спецпредставитель США по Украине Волкер предрек Киеву и Европе «сверхтяжелые времена»
Курт Волкер

Курт Волкер. Фото: Ron Sachs / Globallookpress.com

Европу, Украину и Россию ждут «сверхтяжелые времена», заявил экс-спецпредставитель США по Украине Курт Волкер, передает TCH.

Для Евросоюза зима будет тяжелой из-за проблем с энергоресурсами, предрек он. По мнению Волкера, конфликт на Украине будет продолжаться не только до конца 2022 года, но также весной и летом 2023 года. Бывший специальный представитель США по Украине добавил, что Вашингтон продолжит оказывать Киеву финансовую и гуманитарную помощь.

«Нужно понимать, что сверхтяжелые времена еще впереди… Надо готовиться, что трудно после зимы будет, потому что будет следующий этап военных действий», — добавил он.

Материалы по теме:
Один народ — общее будущее. Почему сегодня важно говорить об историческом единстве России и Украины
Один народ — общее будущее.Почему сегодня важно говорить об историческом единстве России и Украины
12 июля 2022
«Скажите, что будет дальше?» Что происходит в Изюме после окончания ожесточенных боев
«Скажите, что будет дальше?»Что происходит в Изюме после окончания ожесточенных боев
15 июля 2022

Ранее стало известно, что Волкер мог лоббировать оказание военной помощи Киеву. По данным издания, Волкер совмещал дипломатическую деятельность с работой в лоббистской компании BGR Group и институте McCain Institute. Последний сотрудничал с компанией Raytheon, которая производит противотанковые ракетные комплексы Javelin.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Марина Совина
Обсудить
Последние новости
США заявили о готовности пойти на «экстраординарные» меры для обмена Грайнер
Гутерриш заявил о начавшейся новой гонке вооружений
Трамп предупредил о риске Третьей мировой войны
Задержанная в Косове российская журналистка перестала выходить на связь
Путин пригласил Эрдогана на встречу ШОС в Узбекистане
Стало известно о борьбе Европы и Азии за российский газ
Экс-спецпредставитель США по Украине предрек Киеву «сверхтяжелые времена»
Трамп назвал визит Пелоси на Тайвань сыгравшим на руку Китаю
В США рассказали о пропадающей на Украине помощи Запада
В Великобритании сообщили о главном страхе США перед Россией
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.