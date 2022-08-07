Экс-спецпредставитель США по Украине предрек Киеву «сверхтяжелые времена»

Экс-спецпредставитель США по Украине Волкер предрек Киеву и Европе «сверхтяжелые времена»

Европу, Украину и Россию ждут «сверхтяжелые времена», заявил экс-спецпредставитель США по Украине Курт Волкер, передает TCH.

Для Евросоюза зима будет тяжелой из-за проблем с энергоресурсами, предрек он. По мнению Волкера, конфликт на Украине будет продолжаться не только до конца 2022 года, но также весной и летом 2023 года. Бывший специальный представитель США по Украине добавил, что Вашингтон продолжит оказывать Киеву финансовую и гуманитарную помощь.

«Нужно понимать, что сверхтяжелые времена еще впереди… Надо готовиться, что трудно после зимы будет, потому что будет следующий этап военных действий», — добавил он.

Ранее стало известно, что Волкер мог лоббировать оказание военной помощи Киеву. По данным издания, Волкер совмещал дипломатическую деятельность с работой в лоббистской компании BGR Group и институте McCain Institute. Последний сотрудничал с компанией Raytheon, которая производит противотанковые ракетные комплексы Javelin.