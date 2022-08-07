Загитова отреагировала на слухи о поединке по боксу

Фигуристка Алина Загитова заявила, что не собирается боксировать

Олимпийская чемпионка по фигурному катанию Алина Загитова отреагировала на слухи о возможном боксерском поединке с ее участием. Слова спортсменки приводит Sport24.

«Мне нравится кататься. Я получаю от этого удовольствие. Пока не знаю, кто там что думает», — отметила 20-летняя Загитова, отвечая вопрос о планах выступать по правилам бокса.

25 июня Загитова провела спарринг с олимпийским чемпионом по боксу Олегом Саитовым. Сам спортсмен выразил готовность помочь фигуристке в освоении бокса.

Кадры с тренировки Загитовой по боксу появились в сети в конце мая. Спортсменка опубликовала видео с отработкой ударов.

Загитова прервала спортивную карьеру в декабре 2019-го. Фигуристка сосредоточилась на работе ведущей в шоу «Ледниковый период», а также на выступлениях в ледовых шоу.