Озвучена статистика появления длительных симптомов COVID-19

The Lancet: каждый восьмой заболевший COVID-19 наблюдает у себя длительные симптомы

Международная команда ученых, включая сотрудников голландского Гронингенского университета, озвучила статистику появления длительных симптомов COVID-19. Выводы работы опубликованы в журнале The Lancet.

В ходе исследования специалисты попросили более 76 тысяч испытуемых заполнить онлайн-анкету по самым распространенным симптомам длительного течения коронавирусной инфекции. С марта 2020 года по август 2021 каждый участник ответил на вопросы 24 раза. За этот период более четырех тысяч человек сообщили об инфицировании COVID-19.

Среди участников исследования 21 процент имели новый или сильно прогрессирующий симптом через три-пять месяцев после заражения. Однако девять процентов из контрольной группы рассказали об аналогичных проявлениях. Итоговые результаты говорят о том, что 12,7 процента или каждый восьмой заболевший коронавирусом наблюдает у себя длительное сохранение симптомов.

В июне исследователи из Королевского колледжа Лондона заметили, что вариант омикрон с меньшей вероятностью приведет к возникновению длительного течения коронавируса, чем дельта-вариант.