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Спорт

Российская теннисистка Касаткина вошла в топ-10 рейтинга WTA

Российская теннисистка Дарья Касаткина впервые добралась до девятого места в рейтинге WTA

Фото: Maksim Konstantinov / Globallookpress.com

Россиянка Дарья Касаткина вошла в топ-10 обновленного рейтинга Женской теннисной ассоциации (WTA). Об этом сообщается на сайте организации.

Спортсменка поднялась на три позиции и впервые в карьере добралась до девятой строчки. До этого ее лучшим достижением было десятое место. Лидером рейтинга остается Ига Швентек из Польши, за ней располагается эстонка Анетт Контавейт. Тройку сильнейших замыкает испанка Паула Бадоса.

Ранее в понедельник, 8 августа, Касаткина выиграла турнир WTA в Сан-Хосе. В финале россиянка победила американку Шелби Роджерс.

Касаткина выиграла пятый в карьере турнир WTA. Лучшим достижением россиянки на турнирах «Большого шлема» является выход в полуфинал «Ролан Гаррос» в 2022 году.

Алексей Гусев
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