Российская теннисистка Касаткина выиграла турнир в США

Российская теннисистка Дарья Касаткина выиграла турнир WTA в США

Россиянка Дарья Касаткина стала победительницей турнира Женской теннисной ассоциации (WTA), который проходил в Сан-Хосе (штат Калифорния, США). Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

В финальной встрече, которая прошла в ночь на понедельник, 8 августа, представительница России обыграла американку Шелби Роджерс. В первом сете Касаткина уступила со счетом 6:7, а затем взяла две партии — 6:1, 6:2. Спортсменки провели на корте 2 часа и 32 минуты.

В первом круге турнира в Сан-Хосе Касаткина 2 августа обыграла Елену Рыбакину. В июле представительница Казахстана выиграла первый в карьере турнир «Большого шлема» — Уимблдон.

Касаткина выиграла пятый в карьере турнир WTA. Лучшим достижением россиянки на турнирах «Большого шлема» является выход в полуфинал «Ролан Гаррос» в 2022 году.