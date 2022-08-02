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Теннисистка Касаткина обыграла чемпионку Уимблдона-2022 на турнире в США

Российская теннисистка Касаткина победила чемпионку Уимблдона Рыбакину на турнире в США

Фото: Benoit Tessier / Reuters

Российская теннисистка Дарья Касаткина стартовала с победы на турнире категории WTA 500 в Сан-Хосе (США). Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

В матче первого круга отечественная спортсменка обыграла казахстанскую теннисистку Елену Рыбакину. Встреча первой ракетки России и чемпионки Уимблдона-2022 завершилась в трех сетах со счетом 1:6, 6:2, 6:0. Продолжительность матча составила один час 40 минут.

25-летняя Касаткина занимает 12-е место в рейтинге Женской теннисной ассоциации (WTA) и лидирует по этому показателю среди соотечественниц. На ее счету четыре победы на турнирах под эгидой организации в одиночном разряде. Лучшим достижением Касаткиной на турнирах Большого шлема является выход в полуфинал «Ролан Гаррос» в 2022 году.

23-летняя Рыбакина, до 2018 года представлявшая Россию, занимает 23-е место в рейтинге WTA. В июле 2022 года она выиграла первый в карьере турнир «Большого шлема» — Уимблдон. Всего в активе теннисистки три титула WTA.

Дарья Коршунова
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