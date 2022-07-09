Перешедшая в сборную Казахстана российская теннисистка выиграла Уимблдон

Казахстанская теннисистка Рыбакина победила француженку Жабер и выиграла Уимблдон

Казахстанская теннисистка Елена Рыбакина выиграла Уимблдон. Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

В финале турнира теннисистка встретилась с француженкой Онс Жабер. Россиянка, перешедшая в сборную Казахстана в 2018-м, победила со счетом 3:6 6:2 6:2. Матч продлился один час 49 минут.

Для 23-летней спортсменки это первая победа на турнире «Большого шлема». Она является 23-й ракеткой мира.

Ранее Рыбакина посочувствовала отстраненным от Уимблдона россиянам. «Когда я узнала эту новость, я поняла, что это не то, что мечтаешь услышать, потому что все мы занимаемся спортом, все хотят соревноваться. Они не выбирали, где им рождаться», — заявила она.

20 апреля организаторы Уимблдона объявили, что не допустят к участию в турнире спортсменов из Белоруссии и России. Тогда же в Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP) и Женской теннисной ассоциации (WTA) выступили с осуждением в адрес организаторов и приняли решение лишить турнир рейтинговых очков.