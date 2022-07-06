Спорт
ВсеФутболАнглийский футболБокс и ММАЗимние видыЛетние видыХоккейАвтоОлимпиада
Тейлор Фритц
2:3
Завершен
Рафаэль Надаль
Уимблдон (м)
Сочи
Завтра
20:00 (Мск)
ЦСКА
Кубок PARI Премьер
Ростов
Завтра
19:00 (Мск)
Форте
Товарищеские матчи (клубы)|Товарищеские матчи
Зенит
9 июля
19:00 (Мск)
Спартак М
Суперкубок России|Финал
Спорт

Полуфиналистка Уимблдона посочувствовала отстраненным от турнира россиянам

Теннисистка Елена Рыбакина заявила, что сочувствует отстраненным от Уимблдона россиянам

Фото: Paul Childs / Reuters

Казахстанская теннисистка Елена Рыбакина высказалась об отстранении россиян от Уимблдона. Ее цитирует The Guardian.

«Когда я узнала эту новость, я поняла, что это не то, что мечтаешь услышать, потому что все мы занимаемся спортом, все хотят соревноваться. Они не выбирали, где им рождаться», — заявила она. Выступавшая до 2018-го за Россию Рыбакина посочувствовала теннисистам и отметила, что все хотят выступить на крупнейшем турнире.

В четвертьфинальном матче Уимблдона Рыбакина обыграла австралийку Айлу Томлянович. Таким образом, она впервые в карьере вышла в полуфинал турнира Большого шлема.

Ранее президент Федерации тенниса России (ФТР) Шамиль Тарпищев оценил слова исполнительного директора Уимблдона Салли Болтон о том, что запрет на участие россиян распространяется только на турнир 2022 года. Он счел это признанием ошибки.

20 апреля организаторы Уимблдона объявили, что не допустят к участию в турнире спортсменов из Белоруссии и России. Тогда же в Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP) и Женской теннисной ассоциации (WTA) выступили с осуждением в адрес организаторов и приняли решение лишить турнир рейтинговых очков.

Время роста
Дарья Коршунова
Обсудить
Последние новости
В Совфеде ответили на призыв ФРГ запустить «Северный поток-2»
Бразилия подтвердила гибель двух своих граждан на Украине
Автор «Гарри Поттера» Роулинг призвала Джонсона уйти в отставку
Блинкен обсудил с Кулебой итоги саммита G7 в преддверии встречи G20
Полуфиналистка Уимблдона посочувствовала отстраненным от турнира россиянам
Григорий Лепс вспомнил о работе в столовой
Женщину зарезали на политическом фестивале в Швеции
Владельцам Spotify и Snapchat пригрозили штрафами в шесть миллионов рублей
Российский суд пригрозил WhatsApp многомиллионным штрафом
Отец Алисы Тепляковой обратился к критикам его методики воспитания детей
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.