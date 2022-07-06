Полуфиналистка Уимблдона посочувствовала отстраненным от турнира россиянам

Теннисистка Елена Рыбакина заявила, что сочувствует отстраненным от Уимблдона россиянам

Казахстанская теннисистка Елена Рыбакина высказалась об отстранении россиян от Уимблдона. Ее цитирует The Guardian.

«Когда я узнала эту новость, я поняла, что это не то, что мечтаешь услышать, потому что все мы занимаемся спортом, все хотят соревноваться. Они не выбирали, где им рождаться», — заявила она. Выступавшая до 2018-го за Россию Рыбакина посочувствовала теннисистам и отметила, что все хотят выступить на крупнейшем турнире.

В четвертьфинальном матче Уимблдона Рыбакина обыграла австралийку Айлу Томлянович. Таким образом, она впервые в карьере вышла в полуфинал турнира Большого шлема.

Ранее президент Федерации тенниса России (ФТР) Шамиль Тарпищев оценил слова исполнительного директора Уимблдона Салли Болтон о том, что запрет на участие россиян распространяется только на турнир 2022 года. Он счел это признанием ошибки.

20 апреля организаторы Уимблдона объявили, что не допустят к участию в турнире спортсменов из Белоруссии и России. Тогда же в Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP) и Женской теннисной ассоциации (WTA) выступили с осуждением в адрес организаторов и приняли решение лишить турнир рейтинговых очков.