Тарпищев заявил о признании Уимблдоном отстранения россиян ошибочным

Тарпищев счел отстранение россиян от Уимблдона только на 2022 год признанием ошибки

Президент Федерации тенниса России (ФТР) Шамиль Тарпищев высказался об отстранении российских спортсменов от Уимблдона. Его слова передает РИА Новости.

Ранее исполнительный директор турнира Салли Болтон заявила, что запрет на участие распространяется только на турнир 2022 года. «Эти слова представителей Уимблдона говорят о том, что они признали свою ошибку», — посчитал Тарпищев.

20 апреля стало известно об отстранении российских теннисистов от Уимблдона. В ответ на это Ассоциация теннисистов-профессионалов (ATP) и Женская теннисная ассоциация (WTA) приняли решение лишить турнир рейтинговых очков.

На турнирах под эгидой ATP и WTA российские теннисисты выступают в нейтральном статусе без флага и гимна. При этом спортсмены не могут принимать участие в соревнованиях под эгидой Международной федерации тенниса (ITF).