Россиянка Касаткина проиграла первой ракетке мира в полуфинале «Ролан Гаррос»

Россиянка Касаткина проиграла первой ракетке мира Швентек в полуфинале «Ролан Гаррос»

Российская теннисистка Дарья Касаткина проиграла представительнице Польши Иге Швентек в полуфинале «Ролан Гаррос». Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

Двухсетовая встреча прошла в четверг, 2 июня, и продлилась один час и шесть минут. Польская спортсменка, являющаяся первой ракеткой мира, одержала победу со счетом 6:2, 6:1. Касаткина занимает в рейтинге Женской теннисной ассоциации (WTA) 20-е место. За титул Швентек поборется с победительницей матча между итальянкой Мартиной Тревизан и американкой Кори Гауфф.

Россиянка вышла в полуфинал турнира «Большого шлема» впервые в карьере. В четвертьфинале «Ролан Гаррос» она обыграла соотечественницу Веронику Кудерметову. После вылета Касаткиной ни в мужской, ни в женской сетке турнира не осталось представителей России.

«Ролан Гаррос»-2022 проходит во Франции с 22 мая по 5 июня. Общий призовой фонд турнира составляет 43,6 миллиона евро.