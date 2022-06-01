Россиянка обыграла соотечественницу и вышла в полуфинал «Ролан Гаррос»

Россиянка Касаткина обыграла соотечественницу Кудерметову в четвертьфинале «Ролан Гаррос»

Россиянка Дарья Касаткина обыграла соотечественницу Веронику Кудерметову в матче 1/4 финала «Ролан Гаррос». Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

Двухсетовая встреча прошла в среду, 1 июня и продлилась 1 час и 19 минут. Касаткина одержала победу со счетом 6:4, 7:6. Для россиянки это первый выход в полуфинал турнира «Большого шлема» в карьере. За право сыграть в решающем матче Касаткина поспорит с победительницей матча между представительницей Польши Игой Швентек и американкой Джессикой Пегулой.

У мужчин Россию на турнире продолжает представлять Андрей Рублев. Спортсмен 1 июня сыграет в четвертьфинале с хорватом Марином Чиличем. Матч начнется в 17:10 по московскому времени.

«Ролан Гаррос»-2022 проходит во Франции с 22 мая по 5 июня. Общий призовой фонд турнира составляет 43,6 миллиона евро.