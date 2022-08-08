В Кремле оценили предположения о возможности обрушить доллар

Песков заявил, что договоренности о расчетах в нацвалютах не имеют цели обрушить доллар

Переход к национальным валютам в расчетах между Россией и Турцией не имеет своей целью обрушение доллара, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Представителя Кремля цитирует «Интерфакс».

Песков оценил предположения экспертов по поводу того, что соответствующие договоренности могут ударить по американской валюте. «К сожалению, страна-эмитент доллара своими действиями пошатнула доверие к этой валюте, и поэтому совершенно естественным образом многие страны ищут возможности сокращать долю доллара в своем торговом обороте и увеличивать долю расчетов в национальных валютах», — подчеркнул он.

По мнению представителя Кремля, опасения по поводу надежности доллара уже разделяет «большое количество» стран.

О том, что турецкая сторона будет частично платить за российский газ в рублях, 5 августа сообщил вице-премьер России Александр Новак. По его словам, Россия ежегодно экспортирует в Турцию около 26 миллиардов кубометров газа (для сравнения — европейский рынок в прошлом году обеспечил экспорт около 140 миллиардов кубометров).

Турецкие СМИ, в свою очередь, утверждают, что переход к расчетам в нацвалютах позволит защитить валютные резервы Анкары. Со сходным тезисом еще в середине июля выступало Bloomberg: в попытке противостоять сокращению резервов политики в Турции обсуждают с торговыми партнерами смену валют платежей уже не первый год.

С 2019 года турецкий регулятор продал десятки миллиардов долларов в попытках поддержать падающий курс лиры: проблемы с турецкой валютой частью обусловлены взглядами президента Реджепа Тайпа Эрдогана. Он придерживается альтернативной экономической теории, согласно которой снижение ставки позволяет бороться с ростом цен за счет дешевых кредитов производству, и влияет на политику турецкого Центробанка. На фоне существенного ослабления лиры инфляция в Турции приблизилась к 80 процентам.