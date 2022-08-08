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В России стали покупать меньше лифтов для капремонта

«Ъ»: в России состоялось в три раза меньше аукционов по замене лифтов в рамках капремонта

Фото: Владимир Федоренко / РИА Новости

С января по июль 2022 года в России состоялось в три раза меньше аукционов по замене лифтов в рамках программ капремонта многоквартирных домов. О снижении закупок новых подъемников сообщает «Коммерсантъ».

За указанный период в стране состоялось 4,3 тысячи аукционов по замене лифтов на сумму 14 миллиардов рублей. Показатель оказался ниже, чем в аналогичный период год назад, и в два раз меньше, чем за январь-июль 2020 года. Новые подъемники должны заменить старые лифты, срок эксплуатации которых превысил 25 лет.

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Что касается снижения закупок по регионам, то больше всего показатель сократился в Москве — за год с 2,2 тысячи лифтов до 35 штук. Закупки также уменьшились в Красноярском крае, Волгоградской, Ростовской и Смоленской областях — на 93 процента в каждом регионе.

Эксперты объяснили динамику ростом цен на лифты — за первые семь месяцев 2022 года они поднялись на 30 процентов. Зампред комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Владимир Кошелев пояснил, что на данный момент некоторые программы капремонта в регионах не обладает достаточным финансированием. Для решения проблемы власти обсуждают введение изменений условий рассрочки по оплате замены лифтов.

Ранее стало известно, что в период с января по июнь 2022 года в России сократилось производство лифтов. Относительно аналогичного периода 2021-го в стране стали делать меньше подъемников на 41 процент. Эксперты объяснили динамику уходом с российского рынка иностранных производителей, включая компанию Otis.

Нина Ташевская
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