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В России стали производить меньше лифтов

«Ъ»: в России на 41 процент сократилось производство лифтов

Фото: Михаил Воскресенский / РИА Новости

В период с января по июнь 2022 года в России сократилось производство лифтов. Относительно аналогичного периода 2021-го в стране стали делать меньше подъемников на 41 процент. Об этом сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на данные Росстата.

В указанный период производство снизилось до девяти тысяч штук. При этом в первой половине 2019-2020 годов в сфере фиксировали рост на 16 процентов и 18 процентов соответственно.

Нина Ташевская
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