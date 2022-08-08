Получивший ботинком с плесенью мэр прокомментировал конфликт с россиянкой

Мэр Углегорска Цуканов отказался писать заявление на швырнувшую в него ботинок женщину

Мэр сахалинского Углегорска Дмитрий Цуканов, в которого местная жительница швырнула покрытый плесенью ботинок, прокомментировал конфликт, сообщает издание «Подъем».

Он признался, что вся ситуация стала для него полной неожиданностью. «Но заявление писать не буду», — сказал Цуканов.

Ранее сообщалось, что швырнувшая ботинок в мэра Цуканова сахалинка Людмила Аникеева получила новую квартиру. Россиянка отметила, что жилье семью «устраивает абсолютно». Среди удобств женщина отметила близкое расположение школы, в которой учится ее сын, и городского сквера.

До этого вице-премьер — полпред президента России в Дальневосточном федеральном округе (ДФО) Юрий Трутнев призвал не наказывать Аникееву за инцидент и пообещал разобраться в конфликтной ситуации.

4 августа в соцсетях появился видеоролик, на котором жительница Углегорска бросила ботинок с плесенью в мэра Дмитрия Цуканова в присутствии губернатора Сахалинской области Валерия Лимаренко. Женщина вместе с семьей несколько лет проживала в бараке. Россиянка хотела получить новую квартиру, а мэр, по ее словам, предложил худшие условия.