Швырнувшая ботинок в мэра россиянка оценила выделенную ей квартиру

Швырнувшая ботинок в мэра Цуканова сахалинка Аникеева назвала новую квартиру роскошной

Жительница сахалинского города Углегорска Людмила Аникеева, которая, жалуясь мэру Дмитрию Цуканову на жилищные условия, швырнула в него покрытый плесенью ботинок, в беседе с РИА Новости оценила новую квартиру, которую ей выделили власти, назвав ее роскошной.

По словам россиянки, новую квартиру она еще не видела. Новость о предоставлении нового жилья ей сообщил поздно ночью вице-мэр Углегорска. «Он сказал, что документы на жилье готовы и мы поедем смотреть квартиру сегодня днем. Судя по снимкам, она просто роскошная», — заявила Аникеева.

Она отметила, что новое жилье семью «устраивает абсолютно». Среди удобств женщина отметила близкое расположение школы, в которой учится ее сын, и городского сквера. Аникеева поблагодарила вице-премьера Юрия Трутнева. «Я абсолютно уверена, что без него мое дело получило бы совсем другой разворот», — заключила она.

Ранее Людмила Аникеева сообщила о прекращении административного дела против нее из-за отсутствия состава правонарушения.

Семье жительницы Аникеевой выделили двухкомнатную квартиру после жалобы мэру. Во время разговора с чиновником россиянка бросила в него покрытый плесенью ботинок. Вице-премьер — полпред президента России в Дальневосточном федеральном округе (ДФО) Юрий Трутнев призвал не наказывать Аникееву за инцидент и пообещал разобраться в конфликтной ситуации.