Бросившая ботинок в мэра россиянка рассказала о прекращении дела против нее

Бросившая ботинок в мэра Цуканова сахалинка Аникеева заявила о прекращении дела против нее

Жительница сахалинского города Углегорска Людмила Аникеева, которая бросила покрытый плесенью ботинок в мэра, рассказала, что административное дело против нее прекращено. Об этом сообщает РИА Новости.

По словам россиянки, ее дело о нарушении общественного порядка должно было рассматриваться в городском суде в пятницу, 5 августа. Однако в этот день Аникееву вызвали в полицию, где заявили, что дело прекращено из-за отсутствия состава правонарушения. Официальный документ об этом женщине обещали отправить по почте.

В четверг, 4 августа, Людмила Аникеева во время встречи пожаловалась мэру Углегорского района Дмитрию Цуканову на жилищные условия, в которых ей приходится жить вместе с мужем и ребенком. Она показала властям ботинок, который от сырости в бараке покрылся плесенью, и резко бросила его в мэра.

Ранее вице-премьер — полпред президента России в Дальневосточном федеральном округе (ДФО) Юрий Трутнев призвал не наказывать Аникееву за инцидент и пообещал разобраться в конфликтной ситуации. В итоге за сутки женщине и ее семье выделили квартиру из муниципального жилфонда.