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В российском регионе ввели режим ЧС из-за паводков

Власти Амурской области ввели региональный режим чрезвычайной ситуации из-за паводков

Фото: Telegram-канал «Правительство Амурской области»

В Амурской области введен региональный режим чрезвычайной ситуации (ЧС) из-за паводков. Об этом сообщило правительство российского региона в Telegram-канале.

«Резкие подъемы воды с подтоплением населенных пунктов наблюдаются на территории города Тында, Сковородинского и Зейского районов, Тындинского округа», — сообщили власти.

По их данным, из-за паводков от транспортного сообщения оказались полностью отрезаны девять населенных пунктов. Из подтопленных территорий эвакуировали 158 россиян, среди которых 49 детей.

Губернатор Амурской области Василий Орлов сообщил, что для ликвидаций последствий подтоплений на территориях региона работает 38 единиц техники и 14 плавсредств. Помимо этого, людям помогают 153 спасателя.

«Держу ситуацию на личном контроле», — приводит правительство слова Орлова.

Ранее в Якутии и Хабаровском крае из-за пожаров ввели режим ЧС федерального значения — на этих территориях он начал действовать впервые.

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Анастасия Шейкина
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